FW-EN: Zwei Einsätze bisher am Mittwoch.

Gevelsberg (ots) - Am Mittwoch wurde die Besatzung der Hauptwache gegen 11:30 Uhr zu einem internistischen Notfall in die Brunnenstraße gerufen. Vier Bedienstete rückten mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde eine Notfallversorgung durchgeführt. Einsatzende war um 12:10 Uhr. Um 14:30 Uhr rückte die gleiche Besatzung zum Wunderbau aus. Dort befand sich eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Tür. Die Tür wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet. Die hilflose Person wurde im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 15 Uhr.

