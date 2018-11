FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg (ots) - Am Samstagvormittag hatte die Feuerwehr drei Einsätze zu tätigen. Zuerst mussten die Einsatzkräfte zu einem privaten Schwimmbecken ausrücken. Dort hatte der Betreiber versehentlich etwas Chlorlösung verschüttet. Die Feuerwehrleute nahmen die Lösung auf und machten eine zusätzliche Messung der Umgebungsluft um eine erhöhte und somit schädliche Konzentration auszuschließen. Der Betreiber wurde noch vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Danach rückten die Einsatzkräfte zu einer Ölspur in der Südstraße aus. Sie wurde mit Ölbindemittel abgestreut. Zum Mittag hin wurde die Feuerwehr noch zu einem Aufzug in einem Kaufhaus gerufen, welcher im Betrieb versagte. Im Aufzug befanden sich noch Personen die die Feuerwehr dann befreite.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Gevelsberg

Jörg Aust

Telefon: 02332 3600

E-Mail: joerg.aust@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell