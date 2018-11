FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Gevelsberg.

Gevelsberg (ots) - Am Sonntag wurde die Drehleiter der Feuerwehr Gevelsberg zweimal alarmiert. Zuerst wurden die Einsatzkräfte zu einer Hilfeleistung in die Nachbarstadt Ennepetal gerufen. Während der Anfahrt zu der Einsatzstelle wurde jedoch der Einsatz durch die Kreisleistelle abgebrochen, weil die Drehleiter nicht mehr vonnöten wahr. Am Mittag wurden die Kräfte dann zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen. Ein Patient musste schonend aus seiner Wohnung geholt werden. Die Feuerwehrleute setzten ihre Drehleiter mit einer Vorrichtung zum Transport von Patienten ein und holten so die Person aus einer Dachgeschoßwohnung raus.

