FW-EN: Schwerer Unfall auf der A1

2 weitere Medieninhalte

Eingekeilter PKW zwischen LKW und Leitplanke Bild-Infos Download

Gevelsberg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn in Fahrtrichtung Bremen, wurde die Feuerwehr Gevelsberg am späten Nachmittag, um 16:42Uhr, alarmiert. Zunächst sollte lediglich eine Unfallstelle abgesichert und ggfs auslaufende Betriebsmittel abgestreut werden. Die genaue Lage konnte bei der Meldung nicht definiert werden, daher fuhr zusätzlich zum Gerätewagen Umweltschutz auch ein Löschfahrzeug mit zur Einsatzstelle. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein Pannenfahrzeug, welches auf dem Standstreifen stand, von einem LKW gerammt und anschließend in die Leitplanke gedrückt wurde und dort eingekeilt war. Daraufhin wurde der Einsatzleiter vom Dienst, Peter Dietrich, zur Einsatzstelle alarmiert. Die Insassen konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr selbst befreien, darunter auch 3 Kinder. Die Personen wurden alle verletzt. Der Rettungsdienst war mit insgesamt 6 Rettungswagen und 2 Notärzten vor Ort. Zudem war der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst an der Einsatzstelle. Insgesamt wurden 6 Personen, darunter auch die 3 Kinder, in umliegende Krankenhäuser transportiert. Eine Person konnte noch an der Unfallstelle wieder entlassen werden. Zur Unterstützung wurde der Löschzug 2 nachalarmiert. Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet und das Trümmerfeld, sowie auslaufende Betriebsmittel beseitigt. Die Hauptwache wurde, für die Dauer des Einsatzes auf der Autobahn, durch den Löschzug 1 besetzt. Dieser wurde dann auch zu einer hilflosen Person hinter verschlossener Wohnungstür gerufen. Die Feuerwehr musste allerdings nicht tätig werden, da der Bewohner die Tür selbstständig öffnen konnte. Die Feuerwehr war mit insgesamt 13 Einsatzkräften auf der Autobahn und der Löschzug 1 war mit insgesamt 13 Einsatzkräfte in Bereitstellung auf der Hauptwache. Der Einsatz für alle Kräfte der Feuerwehr konnte dann um 20:08Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Gevelsberg

Peter Dietrich

Telefon: 02332 3600

E-Mail: peter.dietrich@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell