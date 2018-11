FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg (ots) - Am Dienstag hatte die Feuerwehr drei Einsätze zu tätigen. Im Tagesverlauf rückten die Einsatzkräfte zu zwei Ölspuren im Stadtgebiet aus. Eine Spur zog sich von der Breslauerstrasse bis in die Heidestrasse, die andere vom Am Büffel bis zur Schwelmerstrasse. Beide Spuren wurden mit Bindemittel abgestreut. Am Abend mußten die Einsatzkräfte dann zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Kaufhaus ausrücken. Dort hatten Unbekannte mutwillig einen Feuermelder eingeschlagen und so einen Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr stellte die Anlage wieder zurück und konnte einrücken.

