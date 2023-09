Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Herbstfest beim Löschzug Winterberg

Schwelm (ots)

Am 23. und 24. September 2023 findet rund um das Gerätehaus Winterberg der Freiwilligen Feuerwehr Schwelm das traditionelle Herbstfest statt. Am Samstag ab 18:00 Uhr begrüssen die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr ihre Gäste auf dem Platz vor dem Gerätehaus. Ab 20:00 Uhr startet die Party mit DJ in der Fahrzeughalle. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag startet das Herbstfest um 11:00 Uhr mit einem Open-Air-Auftritt von Hinzmann&Taudien. Ab dem Mittag gibt es ein großes Kuchenbuffet, bevor gegen 15:00 Uhr die Sondertombola mit vielen wertvollen Preisen verlost wird.

Während des ganzen Wochenendendes ist für die Versorgung der Gäste mit Spiessbraten, Würstchen, Pommes und vielen leckeren Getränken gesorgt und auch für die jungen Besucher ist gesorgt. Es gibt eine große Hüpfburg zum toben für Kinder.

Besucherinnen und Besucher, die sich für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr interessieren können sich von den Feuerwehrangehörigen informieren lassen und einen Einblick in das Feuerwehrleben gewinnen.

Die Feuerwehr Schwelm möchte die lokalen Medien hiermit bitten, auf die Veranstaltung am Winterberg hinzuweisen und vom Feuerwehrfest zu berichten. Das Plakat zur Veranstaltung ist beigefügt.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell