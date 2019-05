Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Entenfamilie aus misslicher Lage gerettet

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am Montag, den 27.05.2019 um 13:22 Uhr zu einer sich an der Carl-vom-Hagen-Straße befindlichen Firma alarmiert. Auf dem Gelände befand sich eine Entenmutter mit ihren acht Küken, wovon vier Küken in einen Schacht gefallen und in den Ablauf geraten waren. Die Mutter mit den vier Küken konnte mit einem Netz gefangen werden, den vier weiteren Küken wurde mit dem Netz eine Klettermöglichkeit gegeben, um sie später auch zu Ihrer Mutter zu setzten. Im Anschluss wurden die Tiere in der Gracht am Schloss Martfeld in die Freiheit entlassen. Die Feuerwehr Schwelm war mit zwei hauptamtlichen Kräften und dem Kleineinsatzfahrzeug vor Ort, der Einsatz war um 14:20 Uhr beendet.

