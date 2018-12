FW-EN: Verkehrsunfall Autobahn A1, Fahrtrichtung Bremen

1 weiterer Medieninhalt

Absicherung der Einsatzstelle auf der Autobahn A1. Bild-Infos Download

Schwelm (ots) - Am Sonntagabend (09.12.2018) um 19:46 Uhr wurde die Feuerwehr auf die Autobahn A1 alarmiert. Im Bereich des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord in Fahrtichtung Bremen war es im Bereich der Abfahrt zur A46 zu einem Unfall mit 2 beteiligten PKW bekommen, die etwa 200 m auseinander standen. Trümmerteile lagen im Bereich der Abbiegespur und des rechten Fahrstreifens der Autobahn A1.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fliessenden Verkehr ab. Vier betroffene Personen wurden vom Rettungsdienst in Augenschein genommen und im Anschluss wurde eine Person zur weiteren Untersuchung in eine naheliegende Klinik transportiert. Die verunfallten Fahrzeuge wurden von Abschleppfahrzeugen aufgenommen und die Einsatzstelle wurde an die Autobahnpolizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 19 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbereitschaft. Der Einsatz war für die letzten Kräfte gegen 21:10 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Schwelm

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02336 916800

E-Mail: feuerwehr@schwelm.de

www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell