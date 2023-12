Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kellerbrand

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 22.12.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 21:10 Uhr in die Büttenberger Str. alarmiert. In einem dortigen Einfamilienhaus war es aus unbekannten Gründen im Bereich des Kellers zu einem Brand gekommen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatten die Bewohner bereits das Gebäude verlassen. Sowohl aus dem Kellergeschoss als auch aus dem Erdgeschoss drang starker Rauch aus. Der Brand wurde mittels mehrerer Trupps unter schwerem Atemschutz abgelöscht und das Gebäude überdruckbelüftet. Der Energieversorger hat das Gebäude von der Energieversorgung getrennt. Zwei Personen mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Der Einsatz konnte um 22:54 Uhr beendet werden.

Während des laufenden Einsatzes kam es bei einer Firma in der Mittelstraße zu einem Brandmeldealarm. Die Auslösung des Alarms wurde durch einen unter Wasser stehenden Melder verursacht. Im Einsatz war dort die die Löschgruppen Rüggeberg und Voerde und überörtlich die Drehleiter der Stadt Gevelsberg.

