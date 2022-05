Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: First Respond, Verkehrsunfall, Tragehilfe, Unwetter Einsätze

Ennepetal (ots)

AM 19.05.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:36 Uhr zu einem First Respond Einsatz in die Steinockenstraße alarmiert. Der Patient wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt. Um 15:31 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in die Deterberger Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der Patient bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Die Einsatzkräfte mussten nicht tätig werden. Um 17:56 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Wuppermannstraße alarmiert. Bei allen Einsätzen war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit vier Einsatzkräften vor Ort. In der Zeit von 15:53 Uhr und 17:46 Uhr rückte die Feuerwehr zu mehreren Unwetter Einsätzen aus. Zwei umgekippte Bäume mussten von der Straße entfernt werden. Bei zwei Baustellen wurden die Absperrungen durch die Wassermassen verschoben und Gullideckel nach oben gedrückt. Es waren der Löschzug eins, die Löschgruppe vier und die hauptamtliche Wache im Einsatz.

