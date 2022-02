Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kaminbrand und Unwetter Einsätze

Ennepetal (ots)

Zu den heute insgesamt zehn Unwetter Einsätzen wurde die Feuerwehr Ennepetal am 21.02.2022 um 10:06 Uhr zu einem Kaminbrand in die Straße An der Kehr alarmiert. Der Kamin wurde mit Hilfe der Drehleiter von oben gereinigt. Das brennende Kaminkehrgut wurde aus dem Kamin entfernt und im freien abgelöscht. Der Kamin und die Wohnungen wurden zeitgleich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nachdem das Kellergeschoss belüftet wurde und der Bezirksschornsteinfeger den Kamin begutachtet hatte, konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug 1 und die Löschgruppe 2 waren mit insgesamt 28 Feuerwehrkräften im Einsatz. Der Einsatz endete um 11:55 Uhr.

