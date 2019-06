Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Landesicherung für den Rettungshubschrauber

Ennepetal (ots)

Am 11.06.2019 um 09:03 Uhr kam es in einem Industriebetrieb an der Breckerfelder Straße in Ennepetal zu einem medizinischen Notfall, in dessen Verlauf auch der Rettungshubschrauber CHRISTOPH 8 aus Lünen eingesetzt wurde. Zur Lande- und Startsicherung wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptberuflichen Feuer- und Rettungswache Ennepetal mit 6 Feuerwehrbeamten diesem Einsatz zugeteilt; unterstützt von den Kollegen der Werkfeuerwehr der Fa. DORMA, welche ebenfalls mit einem Löschfahrzeug vor Ort waren und den Transfer der medizinischen Besatzung vom Hubschrauber zum Patienten durchführten; dieser Einsatz endete um 09:59 Uhr.

