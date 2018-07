FW-EN: Verkehrsunfall, Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am 06.07.2018 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:01 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Königsberger Straße alarmiert. Die zwei Patienten wurden zusammen mit dem Rettungsdienst medizinisch versorgt, das Fahrzeug gesichert und auslaufende Betriebsmittel wurden beseitigt. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 11:14 Uhr. Um 13:34 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Hagener Straße alarmiert. Der Rauchmelder wurde durch Kochdämpfe ausgelöst. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter und acht Einsatzkräften vor Ort. Die Löschgruppen Voerde und Oberbauer waren alarmiert, brauchten aber nicht tätig zu werden. Der Einsatz endete um 13:57 Uhr.

