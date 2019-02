Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Zwei First-Responder-Einsätze und eine ausgelöste Brandmeldeanlage

Nahezu zeitlich wurden die First-Responder-Einheiten der Löschzüge Elfringhausen und Niederwenigern am Sonntagnachmittag alarmiert.

Ausgerückt sind die speziell ausgebildeten Einsatzkräfte zu jeweils medizinischen Notfällen in den Stadtteilen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden die Patienten versorgt.

Um 23.18 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Firmengebäude an der Werkstraße. Ausgerückt sind die hauptamtlichen Kräfte und der Löschzug Nord. Vor Ort wurde das gesamte Gebäude durch Einsatzkräfte der Feuerwehr begangen und kontrolliert. Der Grund für die Auslösung konnte jedoch nicht ermittelt werden. Daher wurde die Einsatzstelle nach 45 Minuten an einen Mitarbeiter des Unternehmens übergeben.

