Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelgeschäft

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.04.2023 ereignete sich um 19:40 Uhr ein räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in der Friedenstraße in Wilhelmshaven.

Nach einem vom Personal beobachteten Ladendiebstahl wurde der 27-jährige Dieb durch Angestellte festgehalten. Hierbei setzte er sich durch Schlagen, Treten und Beißen heftig zur Wehr. Die Mittäterin, eine 15-jährige Wilhelmshavenerin, holte währenddessen aus dem Geschäft ein Küchenmesser und bedrohte damit die Mitarbeiter. Das Messer konnte ihr abgenommen werden. Bis zum schnellen Eintreffen des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Wilhelmshaven konnten die beiden Beschuldigten festgehalten werden. Das Diebesgut: ein Kopfhörer, ein Lautsprecher und diverse Lebensmittel im unteren dreistelligen Gesamtwert wurden an das Marktpersonal übergeben. Die beiden Diebe erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell