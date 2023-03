Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberische Erpressung mit Messer auf Spielothek

Wilhelmshaven (ots)

Am 01.03.2023 gegen 23:46 Uhr betrat eine bislang unbekannte männliche Person eine Spielothek in der Straße Postgang in Wilhelmshaven und forderte die Angestellte unter Vorhalt eines Messers auf, das Geld aus der Kasse in seinen Rucksack zu legen. Hierbei wurde eine mittlere dreistellige Summe erlangt. Der Täter war ca. 166 cm groß, ca. 18 bis 20 Jahre alt, von schmaler Statur und dunkel gekleidet. Außerdem trug er Handschuhe und eine weiße FFP2 Maske im Gesicht. Anschließend flüchtete er in Richtung Grenzstraße.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die auffälliges Verhalten wahrgenommen haben, sich unter 04421/942-0 zu melden.

"Bereits am 21.02.2023 und 26.02.2023 kam es zu Taten, die mit der gestrigen im Zusammenhang stehen könnten. Unsere spezialisierten Ermittler haben auch in diesem Fall die Ermittlungen begonnen" sagt Ole Peuckert, Pressesprecher der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

