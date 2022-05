POL-WHV: Fahren ohne Pflichtversicherung in Obenstrohe

Dangast (ots) - In einem nicht konkret festzulegenden Tatzeitraum öffneten Unbekannte gewaltsam ein Schloss eines Geräteraumes an der Dangaster Schleuse und entwendeten ca. 30 Meter Starkstromkabel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle ...

