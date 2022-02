Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Festnahme nach Einbruch in Postverteilungszentrum in Jever - Weiterer Einbruch in das Verteilungszentrum in Varel- Ermittlungen, gerade wegen möglicher Tatzusammenhänge, dauern an

Jever. Varel (ots)

Drei Personen im Alter von 19, 20 und 22 Jahren konnten nach einem Einbruch in das Postverteilungszentrum in Jever gestellt und festgenommen werden. Was war passiert? Am Sonntag, den 20.02.2022, erhielt die Polizei in Jever gegen 23.51 Uhr telefonisch Kenntnis von einem Einbruch in das Postverteilungszentrum in der Straße "Am Leegdamm" in Jever. Daraufhin fuhren die Beamten aus Jever und Wilhelmshaven sogleich zum Einsatzort, wo sie zwei männliche Personen am Objekt feststellten. Eine flüchtete zu Fuß in das Industriegebiet, eine weitere Person setzte sich in ein Fahrzeug, das direkt neben dem Objekt parkte. Die Person im Fahrzeug, ein 19-jähriger Wilhelmshavener, konnte vorläufig festgenommen werden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Pkw Ford Transit mit Wittmunder Kennzeichen, in dessen Frachtraum die Beamten unzählige Pakete, die offensichtlich zuvor aus dem Postzentrum entwendet wurden, vorfanden. Die Durchsuchung der Räumlichkeiten des Verteilungszentrums ergab, dass zuvor ein Einbruch in das Objekt erfolgte und Pakete auf dem Boden verteilt waren. Weitere Personen konnten in den Räumlichkeiten nicht angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen führten kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe gegen 00.26 Uhr zur Festnahme der flüchtigen Person, einen 22-jährigen Wilhelmshavener. Dieser rief nach seiner Festnahme eine bis dahin noch unbekannte Person an, die ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Der Mann, ein 20-jähriger Wilhelmshavener, kam um 00.30 Uhr zum Tatobjekt, wo auch seine Festnahme erfolgte. Die Beamten verbrachten die Festgenommenen zur Dienststelle der Polizei Jever, das Fahrzeug wurde sichergestellt. Am Folgetag erfolgte nach richterlichem Beschluss die Durchsuchung der Wohnungen der Tatverdächtigen, bei denen weitere Beweismittel sichergestellt werden konnten. Die Auswertung dauert an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Im Zeitraum vom 19.02.2022, 17.30 Uhr, bis 21.02.2022, 04.30 Uhr, ereignete sich eine weitere Tat, bei der das Postverteilungszentrum in der Hans-Schütte-Straße in Varel betroffen war. Hier gelangten die Täter durch Einschlagen eines Fensters in das Objekt und entwendeten Paketsendungen. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus, die Ermittlungen dauern an.

