Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Neuenburg

Neuenburg (ots)

Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 10.20 Uhr ein in der Graf-Anton-Günther-Straße am Fahrbahnrand abgestellter PKW Opel Astra durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das verursachende Fahrzeug dürfte eine blaue Farbe gehabt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Zetel in unter der Rufnummer 04453 989590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell