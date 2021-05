Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Falsche Polizeibeamte in Wilhelmshaven erbeuten Bargeld von Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Erneut gaben sich Täter als falsche Polizeibeamte aus und konnten trotz vieler Warnungen der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Bargeld erlangen. Als die hörgeschädigte Seniorin am 22.04.2021, gegen 11:50 Uhr, nach einem Einkauf mit ihrem Rollator ihre Wohnung in der Ulmenstraße betrat, folgten ihr zwei unbekannte männliche Täter. Sofort nachdem die Seniorin die Wohnung betreten hatte, klingelten die Täter an der Wohnungstür. Die Täter gaben vor, einen Einbrecher in Gewahrsam genommen zu haben, welcher vermutlich Bargeld und Schmuck bei der Seniorin entwendet habe. Im guten Glauben überprüfte die Geschädigte im Beisein der falschen Polizeibeamten das Vorhandensein ihrer Wertgegenstände. Nachdem ein Täter die Seniorin ablenkte, entwendete der zweite Täter das Bargeld. Nach Angaben der Geschädigten können die beiden Täter wie folgt beschrieben werden: Haupttäter: - männlich - ca. 40 bis 50 Jahre alt - ca. 180 bis 185 cm groß - "stabile" Statur - Glatze Mittäter: - männlich - ca. 20 Jahre alt - kleiner als der Haupttäter - normale Statur - volles Haar, mittelblond Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942625 in Verbindung zu setzen. Bei dem bundesweiten Phänomen "Falscher Polizeibeamter" gelingt es Betrügerinnen und Betrügern leider immer wieder vornehmlich Seniorinnen und Senioren zu überzeugen, den vermeintlichen Polizeibeamten zum Teil hohe Summen Bargeld oder Wertgegenstände zukommen zu lassen. Die Gespräche werden hochprofessionell geführt, die Zielgruppe der Senioren bewusst ausgewählt und rhetorisch so eingewickelt, dass sie der Polizei unbedingt helfen und natürlich ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen wollen. Die echte Polizei erfragt keine Angaben zu finanziellen Verhältnissen. Seien Sie bei Anrufen oder Anfragen dieser Art stets misstrauisch, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie im Zweifelsfall die echte Polizei. Klären Sie unbedingt Ihre älteren Angehörigen über die Tricks der Betrüger auf! Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bietet in diesem Zusammenhang außerdem kostenlose Beratungen an und beantwortet gerne Ihre Fragen: Für den Bereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland stehen Ihnen als Ansprechpartnerin Katja Reents unter der Rufnummer 04421 942-108, für den Bereich Varel Eugen Schnettler 04451 923-146 und für Jever Tanja Horst unter der Rufnummer 04461 9211-181 zur Verfügung.

