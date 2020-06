Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Beim Tabakdiebstahl erwischt - Angestellte hielt den Täter zunächst fest, der sich jedoch losreißen konnte - Polizei ermittelt den mutmaßlichen Täter, der auf seiner Flucht gestoppt werden konnte

Varel (ots)

Am Montagmorgen, 29.06.2020, kam es gegen 09:15 Uhr in einem Kiosk in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Eine männliche Person entwendete aus einer Auslage eine Schachtel Zigaretten und wollte aus dem Shop flüchten. Als er durch eine Angestellte festgehalten wurde, riss er sich los und flüchtete zunächst. Befragungen und Ermittlungen ergaben sehr schnell einen Tatverdacht gegen einen 27-Jährigen aus Varel. Als die eingesetzten Beamten bei ihren Anschlussermittlungen die Anschrift aufsuchten, flüchtete er zunächst über ein im Erdgeschoß liegendes Fenster. Bei der weiteren Flucht trat er auf einen Beamten, der daraufhin unter Einsatz von Pfefferspray den Flüchtenden stoppen konnte. Nach einer ärztlichen Erstversorgung im Krankenhaus wurde der 27-Jährige für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Dort räumte er im Rahmen seiner polizeilichen Vernehmung ein, dass er bereits am Tag zuvor, gegen 19.15 Uhr, einen Diebstahl in dem Kiosk begangen hatte. Dieser Sachverhalt war bereits am Sonntag (28.06.2020) gegen eine zunächst unbekannte Person eingeleitet worden. Die Polizei leitete gegen den 27-Jährigen zwei entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

