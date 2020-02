Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever vom 07.-09.02.2020

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsordnungswidrigkeit Am Samstag, 08.02.2020, gg. 00:04 Uhr, wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Toyota in der Weserstraße in Sande, kontrolliert. Nach einem positiven Drogenvortest, gab der Betroffene an, Marihuana konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Sachbeschädigung In der Zeit von Freitag, 07.02.2020, 18:00 Uhr bis Samstag, 08.02.2020, 08:00 Uhr, wurden in der Stettiner Straße, vor der Hausnummer 7a, in Sande, zwei Kleinkrafträder beschädigt. Zeugen der Sachbeschädigung melden sich bitte bei der Polizeistation in Sande unter der Rufnummer: 04422/684. Verkehrsunfallfluchten Am Freitag, 07.02.2020, gg. 14:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße 11 in Jever, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 70-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW beschädigte beim Ausparken ein anderes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Nachgang konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Am Sonntag, 09.02.2020, gg:00:16 Uhr, kam es zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht in Schortens, im Bohlswarfer Weg. Auf dem dortigen Parkplatz eines Fastfood-Restaurants fuhr ein weißer Transport gegen ein Werbeschild und verließ im Anschluss den Unfallort, zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Nachbereichsfahndung konnte das verursachende Fahrzeug angetroffen werden. Ein 29-jähriger Mann gab sich als verantwortlicher Fahrer zu erkennen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell