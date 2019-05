Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an einem Pkw in Jever

Wilhelmshaven (ots)

jever. Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montag, 27.05.2019, 20:00 Uhr und Dienstag, 28.05.2019, 20:30 Uhr, in der Anhalter Straße, einen in Höhe Hausnummer 1 geparkten Pkw Ford Mustang. Die rechte Fahrzeugseite wurde mit einem spitzen Gegenstand beschädigt, so dass Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

