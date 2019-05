Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Jever 10.05.-12.05.

Wilhelmshaven

Schortens. Trunkenheit im Verkehr

Am 11.05.2019, gegen 10.30 Uhr, wird durch einen aufmerksamen Zeugen eine Trunkenheitsfahrt mitgeteilt. Man hatte im Gewerbegebiet Schortens eine männliche Person beim Konsum von Alkohol bemerkt, die sich kurze Zeit später in ein Fahrzeug setzte und dieses in Betrieb nehmen wollte. Auf Ansprache und auf den Hinweis, dass man die Polizei verständigen werde, ließ die Person von diesem Vorhaben ab und entfernte sich, so auch die Zeuge. Kurze Zeit später kam den Zeugen das Fahrzeug jedoch mit der festgestellten männlichen Person fahrend entgegen. So wurde die Verfolgung aufgenommen und dieses der Polizei mitgeteilt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.98 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Sande. Trunkenheit im Verkehr / Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, um kurz nach 03 Uhr, wird mitgeteilt, dass ein Fahrradfahrer in Sande die Bahnhofstraße auf ganzer Breite befährt. Bei der näheren Überprüfung durch eine Funkstreife wird eine Beeinflussung mit Alkohol festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Promillewert von 1,5 Promille.

Nach einer Zuführung zur Dienststelle leistet der Beschuldigte bei der Blutprobenentnahme Widerstand.

Sande. Samstag, 12.30 Uhr bis Sonntag - 07.10 Uhr Einbruch in einen Friseursalon

Unbekannte Täter hebeln in der Nacht zum Sonntag in Sande, am Markt, ein Seitenfenster zu einem Friseursalon auf und gelangen so in das Gebäudeinnere. Hier werden Bargeld, zahlreiche friseurtypische Arbeitsgeräte und Produkte aller Art entwendet. Es entsteht ein hoher Schaden.

Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges in der Nähe gesehen oder gehört haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, 04461-92110, in Verbindung zu setzen.

