POL-WHV: Presse PK Varel (Stand: 12.05.2019, 07:30 Uhr) Zeitraum: 10.05.2019 bis 12.05.2019

Zetel -

Am frühen Freitagnachmittag ereignete sich auf der Oldenburger Straße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung dreier Pkw. Ein VW Polo und ein Renault Clio hielten zum Unfallzeitpunkt verkehrsbedingt auf der Oldenburger Straße. Der nachfolgende 30-jährige Fahrer eines VW Passat aus Zetel übersah die vor ihm haltenden Pkw, fuhr auf den Renault auf und schob diesen auf den vor diesem haltenden VW Polo. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden.

Varel -

Am Freitagnachmittag beschädigte ein 20-jähriger Mann aus Wilhelmshaven eines der Sprossenfenster an der Eingangstür der Schlosskirche in Varel. Zwei im Inneren befindliche Männer aus Oldenburg wurden auf die Tat aufmerksam und konnten den Mann verfolgen, so dass die Personalien polizeilich festgestellt werden konnten. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

Bockhorn -

Am frühen Samstagmorgen wurde eine Vareler Polizeistreife auf eine Person aufmerksam, die über eine Strecke von etwa 200 Metern Trassenflatterband über die Fahrbahn der Lange Straße spannte. Die Person konnte sich der Personalienfeststellung durch Flucht entziehen. Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

