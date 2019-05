Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Donnerstagnachmittag, 09.05.2019, wurde in der Zeit von 12:00 bis 17:00 Uhr, ein am Fahrbahnrand der Waisenhausstraße parkender Pkw Nissan Micra, Farbe silbergrau, im hinteren Bereich der Fahrerseite nicht unerheblich unfallbeschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem schädigenden Ereignis vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei unter der Telefonnummer 04451/923-115 mitzuteilen.

