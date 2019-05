Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr in Bockhorn - Polizeibeamte leiten Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am Donnerstagabend, 09.05.2019, erhielt die Polizei einen Zeugenhinweis auf einen Pkw Fiat. Die alarmierten Polizeibeamten konnten das betreffende Fahrzeug bzw. die Pkw-Führerin gegen kurz vor 20 Uhr in der Uhlandstraße kontrollieren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 61-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille, so dass eine entsprechende Blutentnahme erforderlich wurde und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

