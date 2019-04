Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Einbrüche in Varel - Täter brechen Türen von zwei Eisdielen auf

varel. Zu zwei Einbrüchen in Eisdielen kam es im Ortsteil Dangast in der Nacht zum Dienstag, 23.04.2019.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Edo-Wiemken-Straße jeweils die Türen auf, gelangten in die Räumlichkeiten der Eisdielen und entwendeten geringe Mengen Bargeld.

Zeugen, die in der Nacht in dem Bereich verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

