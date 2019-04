Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Wohnanhängers in Zetel

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am Ostermontag, 22.04.2019, geriet aus bislang unbekannten Gründen gegen 09.10 Uhr ein auf einem Grundstück an der Blauhander Straße abgestellter Wohnanhänger in Brand. Dieser brannte völlig aus. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand löschen, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

