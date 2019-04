Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - es blieb bei Sachschäden

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am Ostermontag, 22.04.2019, kam es gegen 14.45 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung der alten B 210 und ordnete sich am Kreuzungsbereich auf der Geradeaus, -bzw. Linksabbiegerspur ein.

Der dahinterfahrende 67-jährige Unfallbeteiligte ordnete sich am Kreuzungsbereich auf der rechten Fahrspur ein, um in Richtung Ostiem abzubiegen.

Als der 18-jährige anfuhr, ebenfalls nach rechts abbog, kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstanden an beiden Fahrzeugen Sachschäden, verletzt wurde nach jetzigen Erkenntnissen niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell