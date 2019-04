Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwerer Diebstahl aus einem Büro in Horumersiel - Täter öffnen Tresor und entwenden u.a. Geldkassetten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

horumersiel. In der Nacht zum Dienstag, 09.04.2019, hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster zu einem Büroraum in der Straße Kiebitzhörn auf, um in die dahinter befindlichen Räumlichkeiten zu gelangen. In den Räumlichkeiten wird ein Tresor geöffnet, die darin befindliche Geldkassetten entnommen und diese mitsamt Inhalt entwendet.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

