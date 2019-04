Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - Zusammenstoß beim Überholen, Fahrzeuge schleudern in eine Hecke

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstagnachmittag, 09.04.2019, gegen 15.40 Uhr. Ein 42-Jähriger aus Zetel befuhr mit seinem PKW Golf die Kreisstraße (K 103) in Richtung Halsbek. Als er in eine Zuwegung nach links abbiegen wollte, setzte zeitgleich ein 69-Jähriger aus Westerstede mit seinem PKW Audi zum Überholen an. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die dadurch in die Hecke eines angrenzenden Grundstückes geschleudert wurden (FOTO). Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell