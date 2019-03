POL-WHV: Pressemeldung PK Jever 29.03.-31.03.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Raub

Am Freitagabend, zwischen 23:15 Uhr - 23:25 Uhr, kam es in Jever in der Schützenhofstraße / Milchstraße zu einem Raubdelikt. Ein 17-jähriger ging zu Fuß auf dem rechten Gehweg in Richtung Rahrdum. In der Hand trug er einen Lautsprecher/Musikbox mit sich. In Höhe eines Fleischerfachgeschäftes kamen dem 17-Jährigen 2 männliche Person entgegen. Beide Täter traktierten das Opfer ohne ersichtlichen Grund im Gesicht, entrissen diesem die Box und rannten in Richtung Stadtmitte. Anschließend durchgeführte Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Männlich, ca. 16-17 Jahre alt, ca. 180-185cm groß, arabisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, der Täter trug komplett schwarze Bekleidung 2. Männlich, ca. 16-17 Jahre alt, ca. 185-190cm groß, arabisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, dieser Täter trug einen schwarzen Pullover mit Nike-Symbol auf der Brust, Jeans, Farbe unbekannt.

Zeugen, insbesondere auch vorbeifahrende Pkw-Fahrer, die sachdienliche Angabe zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, 04461-9211-0, in Verbindung zu setzen.

