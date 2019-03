Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Sparschweins

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.03.19 wurde gegen 20.45 Uhr, gemeldet, dass es in einer Tankstelle an der Gökerstraße zu einem Diebstahl eines Sparschweins gekommen sein soll. Der Täter ließ die Spardose im Geschäft fallen und sammelte das darin enthaltene Geld noch auf, bevor er die Tankstelle verließ. Er wird als etwa 170 cm groß, mit blonden Augenbrauen und bekleidet mit einer blauen Daunenjacke, heller Jogginghose, sowie einem weißen Pullover oder T-Shirt mit rundem Aufdruck beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer: 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell