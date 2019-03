Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Jever 22.03. - 24.09.2019

Wilhelmshaven (ots)

Schortens

Verkehrsunfallfucht

Der Fahrer eines Pkw befährt die Roffhausener Landstraße, aus Rtg. Umspannwerk kommend, in Fahrtrichtung Langewerth. Im Kreisverkehr Orbisstraße/Im Jade-Weser-Park fährt der Fahrer entgegengesetzt der Fahrtrichtung nach links ein und überfährt ein im Kreisverkehr befindliches Verkehrszeichen. Anschließend entfernt sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Ermittlungen ergaben, dass ein Anwohner Samstagmorgen, gg. 03.00 Uhr, durch einen lauten Knall geweckt wurde und anschließend männliche Stimmen gehört habe, diesen Umstand aber nicht zuordnen konnte. Die Polizei geht bei der Zeit von der Unfallzeit aus und bittet Zeugen, die Angaben zu dem unfallflüchtigen Pkw machen können, sich bei der Polizeistation Schortens, 04461-91879-0, zu melden.

Sande

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind

Am Freitag, gg. 16:55 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Rtg. NWK. In Höhe der Dollstraße beabsichtigte er in dieselbige abzubiegen. Während des Abbiegevorganges wurde der Fahrer durch die tiefstehende Sonne geblendet, verringerte seine Geschwindigkeit und übersah dabei einen 10-jährigen Radfahrer, der die Dollstraße querte. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht.

Jever

Diebstahl von zwei Marktschirmen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden 2 grüne Marktschirme ( 3,50m x 3m ) mit der Aufschrift "Jever - friesisch herb" samt Ständerwerk, die auf einer Freifläche vor einem griechischen Restaurant in der Mühlenstraße standen, entwendet. Zeugen, die den Diebstahl, bzw. Abtransport beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Jever

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Sonntagmorgen, gg. 02:00 Uhr, wird in der Danziger Straße in Jever ein Pkw angehalten, der von einem 21-Jährigen geführt wird. Während der Kontrolle stellen die eingesetzten Beamten Verhaltensauffälligkeiten fest und konfrontieren den Fahrer damit. Dieser räumt letztendlich den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell