Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahrzeugführerin versuchte sich einer angestrebten Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen - Polizei sucht mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Dienstagabend, 26.02.2019, wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 20:00 Uhr einen Pkw Nissan kontrollieren.

Der zu kontrollierende PKW bog von der Theilenstraße nach links, Richtung Süden auf die Mitscherlichstraße ab und von dort nach rechts auf die Börsenstraße.

Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Pkw so zügig abbog, dass schon zu diesem Zeitpunkt vermutet wurde, dass sich die Fahrzeugführerin der anstehenden Kontrolle entziehen wollte. Unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten nahmen die Beamten die Verfolgung des Fahrzeugs auf und schalteten zusätzlich den Signalhaltegeber "Stop Polizei" ein. Zwischenzeitlich verloren die Beamten Sichtkontakt, da das Fahrzeug im Stadtgebiet schnell unterwegs war und zuvor die Anhaltesignale nicht beachtet wurden.

Der Abstand zwischen Funkstreifenwagen und PKW konnte auf der Peterstraße wieder verringert werden, das Fahrzeug bog nach rechts in die Schillerstraße ein, wo in Höhe der Mellumstraße ein weißer PKW entgegenkam, so dass der verfolgte Pkw Nissan nach rechts in den Kreuzungsbereich der Mellumstraße ausweichen musste.

Dort kam das Fahrzeug schließlich vor der Hausecke eines Wohnhauses Mellumstraße/Ecke Schillerstraße, mit der Front in Richtung Süden zeigend zum Stehen; aufgrund eines vor dem Fahrzeug befindlichen Verkehrszeichens, war keine Weiterfahrt mehr möglich.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle gab die 36-jährige Fahrzeugführerin zu, vor der Polizei geflüchtet zu sein, weil sie keine Fahrerlaubnis mehr besitzen würde. Außerdem bestand der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, so dass eine Blutprobe entnommen werden musste.

Gegen die 36-Jährige wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Durch das schnelle und riskante Fahren könnten unter Umständen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, so dass diese gebeten werden, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 bei der Polizei zu melden.

