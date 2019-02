Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Varel - Täter hebelten im Tageslicht eine Terrassentür auf - Polizei bittet um Hinweise: Prinzip wachsamer Nachbar hilft immer!

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Zeit von Dienstag, 26.02.2019, 08:20 - 17:45 Uhr nutzen Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in Varel, Emma-Ritter-Straße, um die Terrassentür aufzuhebeln. In den Räumlichkeiten wurden diverse Schränke durchwühlt und Wertsachen entwendet.

"Schauen Sie auch zur Tageszeit genau hin!" rät Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Das Prinzip wachsamer Nachbar gilt immer und teilen Sie und Ihre Beobachtungen mit - jeder noch so kleine Hinweis kann uns weiterhelfen!"

Fremde Personen, Kennzeichen auffälliger Fahrzeuge, die sonst in dem Wohngebiet nicht aufhältig sind, teilen Sie bitte der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 mit.

