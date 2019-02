Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Varel - nach einem durch einen Spurwechsel erfolgten Verkehrsunfall kam es zu einem Auffahrunfall - keine verletzten Personen

varel. Am Montagmittag, 25.02.2019, befuhr ein Lkw gegen 11:40 Uhr die linke Fahrspur der B 437 in Richtung Borgstede. Beim Spurwechsel nach rechts übersah der 50-jährige Fahrzeugführer einen dort fahrenden Pkw, so dass es am Heck zu einer Fahrzeugberührung kam und der Pkw durch den Anprall gedreht wurde.

Infolge dieses Verkehrsunfalls musste ein 64-jähriger Fahrer eines Pkw Daimler wenige Minuten später abbremsen. Eine hinter diesem Pkw fahrende 66-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Mitsubishi bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 1.300 EURO, beide Fahrzeugführerin blieben unverletzt.

