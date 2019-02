Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Varel - Polizei stellt hellblauen Fremdlack fest und bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Montagvormittag, 25.02.2019, wurde in der Zeit von 10.00 - 11:00 Uhr ein in der Nebbsallee geparkter roter Pkw Nissan, vermutlich durch ein anderes Kraftfahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken hinten links beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten hellblauen Fremdlack fest.

Die Polizei bittet den Verursacher und Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zum Verursacher machen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 zu melden.

