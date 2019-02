Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Pkw-Brände im Stadtgebiet Wilhelmshaven - Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet zur weiteren Aufklärung um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Nacht zum Montag, 18.02.2019, wurde gegen 00:00 Uhr in der Freiligrathstraße ein PKW- Brand gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits durch Zeugen abgelöscht.

Auf Grund der schnellen Reaktion der Zeugen hielt sich der Sachschaden am brandbeschädigten Pkw Audi in Grenzen.

Etwa 20 Minuten später wurde in der Max-Pechstein-Straße ein weiterer Pkw-Brand gemeldet. Dort stellten die am Einsatzort eintreffenden Beamten fest, dass das Fahrzeug, ein Pkw Opel bereits in Flammen stand und eine angrenzende Garage in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Feuer wurde durch die eingesetzte Berufsfeuerwehr gelöscht, es entstand Totalschaden.

In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus, derzeit werden Tatzusammenhänge geprüft und Zeugen gebeten, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

