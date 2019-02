Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Varel -Polizei nahm eine Person fest und bittet zur weiteren Aufklärung um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am frühen Freitagabend, 15.02.2019, meldete sich ein Passant bei der Polizei, der gegen 18:00 Uhr angeblich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in den Grünanlagen der "Weberei" beobachtet hätte. Eine daraufhin eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte vor Ort jedoch keine entsprechenden Feststellungen machen.

Gegen 19:10 Uhr erschienen drei Personen auf der Wache und gaben gegenüber den Beamten an, dass es beim dortigen Jugendtreff zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen wäre.

Diese solle derart eskaliert sein, dass angeblich auch Schüsse gefallen sein sollen. Einer der Beteiligten, ein 15-Jähriger, wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der Anschlussermittlungen richtete sich der dringende Tatverdacht gegen einen 18-Jährigen aus Varel.

Die Staatsanwaltschaft, sowie das Amtsgericht Oldenburg ordneten die Durchsuchung der Wohnung des dringend Tatverdächtigen an, so dass diese in den späten Abendstunden unter Einsatz eines Diensthundes betreten und der mutmaßliche Tatbeteiligte, sowie zwei weitere Personen angetroffen wurden.

Die im Anschluss durchgeführte Durchsuchung führte u.a. zum Auffinden einer Waffe und anderen Beweismitteln.

Der Heranwachsende wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen, jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder entlassen, die Ermittlungen dauern an.

Derzeit ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet zur weiteren Aufklärung um Zeugenhinweise.

Personen werden gebeten, die an dem Freitagabend, verdächtige Personen im Bereich der Grünanlagen bzw. des Jugendtreffs gesehen oder verdächtige Knallgeräusche, wie z.B. Schüsse gehört haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

