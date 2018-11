POL-WHV: Küchenbrand in Varel (FOTO) - Brandursache unbekannt

Übersichtsaufnahme des Brandortes Bild-Infos Download

Wilhelmshaven (ots) - varel. Am Montagabend, 26.11.2018, wurde die Polizei gegen 20:40 Uhr in die Straße Bleichenpfad alarmiert. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten einen Küchenbrand feststellen, die Brandursache ist derzeit noch unklar. Auf Grund der starken Rußentwicklung und des Löschwassers ist die Wohnung zurzeit nicht bewohnbar, so dass die Bewohner der Wohnung bei Verwandte unterkommen mussten. Zur Schadenshöhe ist derzeit nichts bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell