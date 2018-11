POL-WHV: Unbekannte beschädigen Schaufensterscheiben in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. In der Nacht zum Sonntag, 11.11.2018, wurde die Sicherheitsscheibe eines Juweliergeschäftes in der Müllerstraße mittels einer Kellerfensterabdeckung zerkratzt. In der gleichen Nacht wurde vermutlich mittels eines Kieselsteinwurfes gegen die Verglasung eines Elektronikgeschäftes in der Lilienburgstraße geworfen, die durch den Wurf einen Riss erhielt.

In beiden Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell