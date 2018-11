POL-WHV: Presse PK Varel Zeitraum 09.11.2018 bis 11.11.2018

Wilhelmshaven (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht! Varel - Am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Berufsschülerin aus Varel mit ihrem Roller die Neumühlenstraße in Richtung Bismarckstraße. Kurz nach der Einmündung Holzbergstraße fuhr sie an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbei. In diesem Moment wurde sie von einem dunklen Pkw überholt. Die junge Fahrzeugführerin musste ihr Fahrzeug stark abbremsen und kam dadurch zu Fall. Durch den Sturz zog sie sich Verletzungen zu. Ihr motorisiertes Zweirad wurde stark beschädigt. Nach dem Sturz kam ihr eine weibliche Person zu Hilfe, die vermutlich Zeugin des Unfallherganges geworden ist. Diese und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus Varel - In der Zeit von Freitag bis Samstag drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Gumbinnener Straße in Varel ein. Die Täter erlangten durch die Tat hochwertigen Schmuck und konnten anschließend unerkannt entkommen. Zeugen, die in diesem Bereich auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl in Bauwagen Bockhorn- In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in einen in der Straße Bentshöcht abgestellten Bauwagen in Bockhorn ein. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Zeugen, die in diesem Bereich auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Vandalismus Varel- In der Nacht von Freitag auf Samstag zogen Unbekannte durch den Engenweg sowie den Lemmesweg in Varel und beschädigten dort mehrere abgestellte Fahrzeuge sowie Gartendekorationen. Zeugen, die in diesem Bereich auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

