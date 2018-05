POL-WHV: Angebliche Handwerker bieten unangekündigte Reinigungsarbeiten an und verlangen von der Seniorin einen viel zu hohen Preis - Polizei warnt vor Leistungskreditbetrügern

Wilhelmshaven (ots) - Die Polizei Jever ermittelt derzeit wegen versuchten Betrugs und warnt vor Handwerkern, die sich in Jever durch viel zu hohe Geldforderungen an einer gutgläubigen Rentnerin bereichern wollten.

Am 25.04.2018 erhielt eine Seniorin unangekündigten Besuch von drei Männern, die ihr Reinigungsarbeiten an ihrer Auffahrt angeboten haben. Sie überredeten die überraschte ältere Dame und reinigten einen Teil der Auffahrt mit einem Hochdruckreiniger. Für die etwa 50m² große gereinigte Fläche wollten sie rund 400 EURO haben. Als die Seniorin diesen hohen Geldbetrag jedoch nicht zahlen wollte und sich die drei Männer trotz mehrfacher Aufforderung nicht von dem Grundstück entfernten, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Jever hinzugerufen.

Nach der Aufnahme des Sachverhalts durch die Beamten entfernten sich die drei Personen schließlich und drohten ihre Geldforderungen mittels eines Anwalts durchzusetzen.

"Die Seniorin hat genau richtig gehandelt" lobt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Sie hat sich nicht unter Druck setzen lassen und aufgrund des viel zu hohen Betrags die Polizei gerufen!"

Die Beamten leiteten gegen die drei in einem Alter von 20 - 51 Jahre alten Männer ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Leistungskreditbetrug ein. Bei ihrem Hausbesuch nutzten sie einen weißen Kleintransporter mit dem amtlichen Kennzeichen aus Stade (STD).

Der Geldbetrag in Höhe von rund 400EUR wurde nicht gezahlt. Die Ermittlungen gegen die 3 polizeilich bekannten Männer dauern an. "Diese Masche ist bekannt" so Papenroth. "Die angeblichen Firmenmitarbeiter treten mit ihren Forderungen gegenüber den oftmals älteren Betroffenen sehr vehement auf und vertreten ihre unseriösen Forderungen mit Nachdruck."

Die Polizei warnt davor, auf mündliche Angebote an der Haustür einzugehen!

Sollte Ihnen ein Angebot für eine Dienstleistung in einer derartigen Form unterbreitet werden, so vergleichen Sie dieses mit Angeboten ortsansässiger Firmen. Jeder seriöse Unternehmer lässt seinen Kunden eine gewisse Bedenkzeit.

Lassen Sie unbekannte Personen unter zweifelhafter Vorgabe nicht in ihr Haus oder in ihre Wohnung und informieren Sie bei vorhandenen Zweifeln immer die Polizei über den Notruf 110 und bitten Sie wenn möglich Nachbarn um Hilfe.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell