Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Werkstatt ++ Diebe flüchten mit Motorsägen ++ Elektrogeräte aus Tierarztpraxis gestohlen ++ Scheibe an Pkw eingeschlagen ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Werkstatt

Kirchlinteln/Hohenaverbergen. Diebe verschafften sich auf bislang unbekannte Weise in der Nacht zu Dienstag Zutritt zu einer Werkstatt in der Straße "In den Wolfkuhlen". Sie stahlen unter anderem ein Kupfermessgerät und flüchteten anschließend unerkannt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit rund 1.000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden unter 04231/8060 um Hinweise gebeten.

Diebe flüchten mit Motorsägen

Kirchlinteln/Holtum-Geest. Zwischen Montagabend und dem frühen Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt auf einem landwirtschaftlichen Gehöft im Heidkrug ein. Sie nahmen zwei Kettensägen an sich und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zeugen verdächtiger Umstände, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Elektrogeräte aus Tierarztpraxis gestohlen

Oyten. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen hebelten unbekannte Täter eine Tür einer Tierarztpraxis in der Hauptstraße auf. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen mehrere Elektrogeräte an sich, mit denen sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, unter 04202/9960 um Hinweise an die Beamten und Beamtinnen in Achim.

Scheibe an Pkw eingeschlagen

Achim. Unbekannte Täter schlugen am Dienstag zwischen kurz nach 16 und 19 Uhr eine Fensterscheibe eines BMW ein, der in der Großen Kirchenstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Nachdem sie eine Handtasche vom Beifahrersitz nahmen, flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen, die Auffälligkeiten beobachtet haben, werden um Hinweise an die Polizei Achim unter 04202/9960 gebeten.

Hecke in Brand

Kirchlinteln. Zu einem Brand einer Hecke kam es am Dienstagnachmittag in der Armsener Dorfstraße. Eine 62-Jährige hatte zuvor Unkraut mit einem Brenner bekämpft. Ob das Feuer damit im Zusammenhang stehen könnte, wird von der Polizei Verden derzeit ermittelt. Die 62-Jährige und eine 63-jährige Anwohnerin hatten ersten Informationen zufolge bereits begonnen, das Feuer zu löschen. Die Freiwilligen Feuerwehren Armsen und Neddenaverbergen löschten es vollständig ab und verhinderten ein Übergreifen auf die Umgebung. Glücklicherweise verletzte sich niemand bei dem Vorfall. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Verursacher/-in einer Ölspur nach Unfall gesucht

Achim. Ein 48-jähriger Motorradfahrer stürzte am Dienstagnachmittag im Kreisel in der Embser Landstraße, verletzte sich aber ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Der Mann war vermutlich auf einer Ölspur auf der Fahrbahn mit dem Motorrad ausgerutscht. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Ölspur wurde vom Bauhof der Stadt Achim beseitigt. Der Verursacher oder die Verursacherin der Ölspur sind bisher nicht bekannt. Mögliche Zeugen oder der/die Verursacher/-in selbst werden gebeten, sich unter 04202/9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell