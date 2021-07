Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Einbruch in Jugendtreff Zeugen gesucht ++ Einbruch in leerstehendes Wohnhaus nicht gelungen ++ Beschädigungen an Sporthalle ++ Unfall auf Feldwegen, Radfahrerin schwer verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Nach Einbruch in Jugendtreff Zeugen gesucht

Schwanewede. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen Freitagmittag und Montagmorgen ein Fenster zum Jugendtreff in der Wiesenstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter nichts, verunreinigten jedoch die Küche unter anderem mit vorhandenen Lebensmitteln. Der Sachschaden wird derzeit auf 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen wenden sich bitte unter 04791/3070 an die Polizei Osterholz.

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus nicht gelungen

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Mittwochabend und Samstagabend versuchten unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße "Auf dem Raden" einzubrechen. Das Einwerfen des Glases eines Terrassenfensters gelang den Tätern offenbar nicht. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Osterholz bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter 04791/3070 um Hinweise.

Beschädigungen an Sporthalle

Lilienthal. Unbekannte Täter besprühten eine Wand einer Sporthalle in der Ostlandstraße zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen mit Farbschmierereien. Bereits zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen vergangener Woche beschädigten unbekannte Täter scheinbar eine Lichtkuppel auf dem Dach der Sporthalle. Der Sachschaden wird auf rund 1.800 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Radfahrer übersehen

Osterholz-Scharmbeck. Ein 50-jähriger Fahrer eines Dacia wollte am Montagnachmittag von der Straße "Im Hof" nach links in die Straße "Unter den Linden" einbiegen und übersah dabei offenbar einen 32-Jährigen auf seinem Fahrrad, der von rechts kam und bevorrechtigt war. Die beiden Fahrzeuge prallten aufeinander, wodurch der 32-Jährige leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert.

Unfall auf Feldwegen, Radfahrerin schwer verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Eine 58-jährige Radfahrerin verletzte sich am Montagabend bei einem Verkehrsunfall schwer, sodass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Ein 77-Jähriger Fahrer eines VW hatte die Frau zuvor übersehen, als er von einem unbefestigten Weg in einen befestigten Weg in der Nähe der Straße Lintel einbog. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen 1.600 Euro.

