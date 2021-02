Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gasgeruch in Kindertagesstätte und Chlorgeruch in Garage

Gasgeruch in Kindertagesstätte und Chlorgeruch in Garage Achim. Am Donnerstagmittag nahmen Erzieher*innen einer Kindertagesstätte in der Straße "Am Hilgenberg" im Außenbereich einen merkwürdigen Geruch wahr. Da ein eventuelles Gasleck in der Nähe nicht ausgeschlossen werden konnte, alarmierten sie die Freiwillige Feuerwehr. Die Kinder wurden anschließend in der Kindertagesstätte stationär isoliert, während der Gefahrgutzug des Landkreises Verden Messungen außerhalb und auch innerhalb des Gebäudes durchführte. Die Messungen verliefen schließlich negativ, sodass sich die Kinder wieder frei bewegen konnten. Insgesamt befanden sich mehr als 40 Kinder und Erzieher*innen in der Kindertagesstätte. Während der Messungen war die Straße "Am Hilgenberg" voll gesperrt.

Wenig später wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert. In der Lührsstraße nahmen Eigentümer in ihrer Garage einen Chlorgeruch wahr. Nach der Überprüfung durch den Gefahrgutzug des Landkreises Verden der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Geruch vermutlich von Chlortabletten für einen Pool stammen dürfte. Eine Messung ergab, dass von diesen keine Gefahr ausging. Die Lührsstraße war während der Überprüfung für etwa 45 Minuten voll gesperrt.

