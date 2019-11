Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zwei schwere Unfälle auf der A27: Sieben Menschen teils schwer verletzt

Kirchlinteln/A27 (ots)

Durch zwei schwere Unfälle auf der A27 wurden am Dienstagnachmittag und frühen Abend vier Menschen leicht und drei Menschen schwer verletzt. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von fast 90.000EUR.

Am Nachmittag kam es zwischen dem Parkplatz Hamwiede und der Anschlussstelle Verden-Ost in Fahrtrichtung Cuxhaven zunächst zu einem Unfall zwischen zwei Pkw und einem LKW. Nach ersten Erkenntnissen scherte ein 32-jähriger Fahrer eines VW Caddy vom rechten auf den linken Fahrstreifen aus, um einen 46-Jährigen in einem LKW vor sich zu überholen. Ein 52-Jähriger in einem VW Passat soll zu dem Zeitpunkt bereits auf dem linken Fahrstreifen mit höherer Geschwindigkeit gefahren sein. Der 52-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den VW Caddy vor sich auf. Durch den Aufprall verlor der 32-Jährige die Kontrolle über den VW Caddy und schleuderte gegen den LKW des 46-Jährigen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000EUR. Der 52-Jährige aus dem VW Passat sowie drei Insassen aus dem VW Caddy im Alter von 24, 32, und 34 Jahren verletzten sich leicht. Ein weiterer Insasse aus dem VW Caddy, ein 41-Jähriger, zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Unfallopfer in umliegende Krankenhäuser. Die beiden VW mussten zudem abgeschleppt werden.

Außerdem wurde die Autobahnmeisterei Fallingbostel aufgrund der Verunreinigung der Fahrbahn hinzugezogen. Die Absperrung des rechten Fahrstreifens und die Fahrbahnreinigung wurde von der Autobahnmeisterei in Zusammenarbeit mit zwei Fachfirmen durchgeführt.

Gegen kurz vor 19:00 Uhr konnte nach dem Ende der Arbeiten mit dem Rückbau der Sperrung begonnen werden. Ein 23-jähriger Fahrer eines Ford fuhr nach ersten Erkenntnissen zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten Seitenstreifen. Kurz vor dem Beginn der Sperrung wich er aus bislang unklarer Ursache nach rechts in den Seitenstreifen aus und prallte in die Schutzplanke und einen VW Transporter der Autobahnmeisterei. Der 23-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch Zeugen aus dem Fahrzeug befreit.

Das Fahrzeug der Autobahnmeisterei wurde durch den Aufprall mehrere Meter weiter auf eine Kehrmaschine geschoben. Ein 40-jähriger Mitarbeiter einer der beteiligten Firmen befand sich demnach zu diesem Zeitpunkt auf der abgesperrten Fahrbahn zwischen den Fahrzeugen, wurde von dem VW Transporter getroffen und dabei schwer verletzt.

Beide Verletzte wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die A27 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. Der Ford als auch der VW Transporter mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf 28.000EUR beziffert.

