Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressebericht PI Verden/Osterholz, Samstag, 20.04.2019

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern Achim: Auf dem Radweg der Obernstraße kam es am Karfreitag, um 22:15 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 38- jähriger Radfahrer fuhr auf dem Radweg in Richtung Achim und stieß mit dem ihm entgegenkommenden 51- jährigen Radfahrer zusammen. Beide Fahrradfahrer verletzten sich leicht bei dem Unfall und wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der 38- jährige den Radweg in falscher Richtung befahren hat und alkoholisiert war. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Fahrt unter Drogeneinfluß in Lilienthal In der Nacht zu Samstag wurde in Niederende ein 19-jähriger Ritterhuder mit seinem Renault Twingo kontrolliert. Ein Drogentest ergab den Verdacht auf Betäubungsmittelenwirkung. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muß nun mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen.

Einbrüche in Gartenhäuser in Ritterhude In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in ein Gartenhaus eines 48-jährigen Ritterhuders in der Straße Freier Damm ein und entwendeten ein hochwertiges Trekkingrad Marke Stevens. Auch im Lehmbarg wurde ein Gartenschuppen aufgebrochen. Dort wurden ein Jugendfahrrad und Getränke entwendet.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Verden. Am Freitag, 19.04.2019, 18.30 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Pkw Opel die Eisseler Straße von Verden in Richtung Langwedel. In einer Rechtskurve, die der Fahrer wohl unterschätzte, geriet der Pkw nach links in den Seitenraum und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und seine 46-jährige Beifahrerin wurden zum Glück nur leicht verletzt, erlitten Prellungen.

Verkehrsunfall Kirchlinteln. Auf der Landesstraße 160, An der Fuchsfarm, fuhren am Freitag, 19.04.2019, 13.30 h, in Richtung Verden ein Pkw mit Pferdeanhänger, ein VW Polo und ein Mercedes Benz hintereinander her. Als der VW Polo zum Überholen des Gespannes ansetzte, übersah der 85-jährige Fahrer, dass hinter ihm der 63-jährige Fahrer des Mercedes Benz sich bereits im Überholvorgang befand. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und des Pferdeanhängers. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Die beteiligten Personen und auch das Pferd im Anhänger blieben unverletzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Verden. Am Samstagvormittag, 20.04.2019, 10.20 Uhr, kam es auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Mercedes-Benz Pkw fuhr vom Parkstreifen unmittelbar nach der Memelstraße, Fahrtrichtung stadteinwärts, auf den Hauptfahrstreifen auf. Dadurch musste der Fahrer eines Renault Megane stark abbremsen. Der Fahrer des hinter diesem Pkw fahrenden silbernen Ford Galaxy konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf. Der Fahrer des Mercedes-Benz fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Verden, Tel. 04231/806-0, in Verbindung zu setzen.

Straßenverkehrsgefährdung Verden. Am Samstag, 20.04.2019, 12.05 Uhr, fuhr ein weißer Audi TT von der Untere Straße kommend in den verkehrsberuhigten Bereich des Lugenstein ein. Hier hielt zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß in Höhe des Dom rechtsseitig ein Pkw. Dem Fahrer des Audi missfiel dies wohl, so dass er heftigst hupte, linksseitig an dem haltenden Fahrzeug vorbeizog und kräftig beschleunigte, um dann in die Obere Straße abzubiegen, wobei er dort fast eine Fußgängerin erfasste. Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können und bisher noch nicht mit den eingesetzten Polizeibeamten gesprochen haben, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Verden, Tel. 04231/806-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell